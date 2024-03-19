Французький музикант Девід Гетта поділився новиною зі своїми шанувальниками. Він опублікував перше фото з малюком у своєму інстаграмі.

До слова 42-річна Лілія Ребрик розчулила мережу першими кадрами новонародженої донечки

Девід Гетта став батьком втретє

У Девіда Гетти та його обраниці Джессіки Ледон народилась перша спільна дитина, яку назвали Саян. Діджей показав їхнє перше спільне фото. Девід обійняв кохану та сплячого малюка.

Кохання витає у повітрі, – підписав знімок Девід Гетта.



Девід Гетта з коханою і дитиною / Фото з інстаграму Девіда Гетти

Для діджея це вже третя дитина. Він виховує 19-річного сина Тіма Елвіса та 16-річну доньку Енджі від колишньої дружини. Для його коханої Джессіки Ледон – це первісток.

Що відомо про особисте життя Девіда Гетти

Діджей перебував у шлюбі з дружиною Кеті Лобе з 1992 до 2014 року. Довгий час вони були діловими партнерами.

Через рік після розлучення Девід Гетта закрутив роман з Джессікою Ледон. Вони оголосили про майбутнє поповнення на церемонії премії Latin GRAMMY Awards у Севільї.

Нагадаємо, Девід Гетта – один з найпопулярніших діджеїв у світі. Він двічі був лауреатом премії Греммі та Billboard Music Award. Артист збагатився на 100 мільйонів доларів минулого року, коли продав свої пісні Warner Music