Джамала розсекретила дату, коли мала б народити третю дитину

Джамала очікує на третю дитину. Зірка вже на останніх термінах вагітності й зізналася, коли саме мала б народити.

Про це співачка розповіла на Національній музичній премії YUNA-2024. На церемонії нагородження вона виборола престижну статуетку у категорії "Найкращий альбом".

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Коли Джамала має народжувати

За планом виконавиця мала б народжувати 23 травня, однак у цей момент вона була на церемонії YUNA-2024.

Мабуть, маю назвати дитину Юна, попри стать,

– жартома сказала виконавиця.

Очевидно, що вже зовсім скоро на світ з'явиться третя дитина знаменитості.

Що відомо про вагітність Джамали