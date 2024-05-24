Джамала розсекретила дату, коли мала б народити третю дитину
24 травня 2024, 17:36Читать новость на русском
Джерело:OBOZ.UA
Джамала очікує на третю дитину. Зірка вже на останніх термінах вагітності й зізналася, коли саме мала б народити.
Про це співачка розповіла на Національній музичній премії YUNA-2024. На церемонії нагородження вона виборола престижну статуетку у категорії "Найкращий альбом".
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Коли Джамала має народжувати
За планом виконавиця мала б народжувати 23 травня, однак у цей момент вона була на церемонії YUNA-2024.
Мабуть, маю назвати дитину Юна, попри стать,
– жартома сказала виконавиця.
Очевидно, що вже зовсім скоро на світ з'явиться третя дитина знаменитості.
Що відомо про вагітність Джамали
- Про те, що співачка при надії стало відомо у лютому цього року.
- Попри вагітність і токсикоз Джамала відвідувала благодійні виступи на підтримку України та розвивала кар'єру. Як наголосила сама артистка, це було нелегко.
- Виконавиця розповіла, що очікує на третього сина.
- Співачка планує народжувати в Україні, адже вона та її чоловік хочуть взяти участь у партнерських пологах.
- Джамала вже має двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая від шлюбу з Сеїт-Бекіром Сулеймановим. Старшому сину подружжя зараз 6 років, а молодшому – 3 роки.