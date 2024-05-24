Джамала розсекретила дату, коли мала б народити третю дитину

24 травня 2024, 17:36
Читать новость на русском

Джерело:

OBOZ.UA

Джамала очікує на третю дитину. Зірка вже на останніх термінах вагітності й зізналася, коли саме мала б народити.

Про це співачка розповіла на Національній музичній премії YUNA-2024. На церемонії нагородження вона виборола престижну статуетку у категорії "Найкращий альбом".

Вас також може зацікавити Як виглядали українські зірки на випускних: добірка рідкісних світлин

Коли Джамала має народжувати 

За планом виконавиця мала б народжувати 23 травня, однак у цей момент вона була на церемонії YUNA-2024.

Мабуть, маю назвати дитину Юна, попри стать,
– жартома сказала виконавиця. 

Очевидно, що вже зовсім скоро на світ з'явиться третя дитина знаменитості. 

Що відомо про вагітність Джамали 

  • Про те, що співачка при надії стало відомо у лютому цього року.
  • Попри вагітність і токсикоз Джамала відвідувала благодійні виступи на підтримку України та розвивала кар'єру. Як наголосила сама артистка, це було нелегко.
  • Виконавиця розповіла, що очікує на третього сина.
  • Співачка планує народжувати в Україні, адже вона та її чоловік хочуть взяти участь у партнерських пологах.
  • Джамала вже має двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая від шлюбу з Сеїт-Бекіром Сулеймановим. Старшому сину подружжя зараз 6 років, а молодшому – 3 роки.

Автор: Софія Хомишин