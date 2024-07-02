Вона розсекретила, коли саме й чому прийняла рішення перевезти Еміра і Селіма до України. До того ж відверто розповіла про труднощі життя на дві країни.

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Співачка згадує період, коли мешкала окремо від синів, як "емоційні гойдалки", коли розривалася між бажанням бути з дітьми та почуттям обов'язку перед країною.

Я переїздила з країни в країну. І це такі емоційні гойдалки: коли ти поруч із дітьми й готуєш їм борщ, то здається, всі крім тебе працюють на користь країни, а коли їдеш – серце навпіл,

– зізналася Джа.

Водночас саме дізнавшись про третю вагітність, виконавиця вирішила повернути Еміра і Селіма до Києва.

Мені було важливо, щоб сини стали частиною процесу очікування третьої дитини. Вони торкаються мого живота, ставлять смішні й серйозні запитання. Все це дрібниці, але ці дрібниці дуже важливі. Хлопці піклуються про брата ще до його появи на світ, отже я ухвалила правильне рішення,

– пояснила знаменитість.

Тепер Джамала, її чоловік Бекір, 6-річний Емір, 4-річний Селім і новонароджений Амір разом мешкають у столиці.