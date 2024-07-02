Она рассекретила, когда именно и почему приняла решение перевезти Эмира и Селима в Украину. К тому же откровенно рассказала о трудностях жизни на две страны.
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Певица вспоминает период, когда жила отдельно от сыновей, как "эмоциональные качели", когда разрывалась между желанием быть с детьми и чувством долга перед страной.
Я переезжала из страны в страну. И это такие эмоциональные качели: когда ты рядом с детьми и готовишь им борщ, то кажется, все кроме тебя работают на пользу страны, а когда уезжаешь – сердце пополам,
– призналась Джа.
В то же время именно узнав о третьей беременности, исполнительница решила вернуть Эмира и Селима в Киев.
Мне было важно, чтобы сыновья стали частью процесса ожидания третьего ребенка. Они касаются моего живота, задают смешные и серьезные вопросы. Все это мелочи, но эти мелочи очень важны. Ребята заботятся о брате еще до его появления на свет, значит я приняла правильное решение,
– объяснила знаменитость.
Теперь Джамала, ее муж Бекир, 6-летний Эмир, 4-летний Селим и новорожденный Амир вместе живут в столице.