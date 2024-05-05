Вже так підросли: Джамала зачарувала рідкісними фото двох синів

5 травня 2024, 17:59
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Джамала

Джамала не часто показує своїх синів у соцмережах. Водночас з нагоди Великодня співачка вирішила поділитися святковими фото дітей.

Вона, як і інші знаменитості, привітала українців з Воскресінням Христовим. Артистка наголосила, що хотіла б, щоб всі наші діти росли у мирі та любові.

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Який вигляд мають сини Джамали 

6-річний Емір-Рахман та Селім-Гірай, якому 3 роки, помітно підросли. На фото вони позували у білих футболках та коричневих штанах і білих спортивних костюмах. 

Ми будем Бога молити життя щасливо прожити, хоча і крила ламати – злітати. Вітаю всіх зі святом! Дуже хотіла б, щоб всі наші діти росли у мирі та любові! Це – найцінніше, те, що хочеться берегти й те, що додає віри у майбутнє,
– підкреслила виконавиця. 

Що відомо про дітей Джамали 

  • Після початку повномасштабного вторгнення Емір-Рахман і Селім-Гірай жили у Варшаві у бабусі з дідусем, оскільки так безпечніше.
  • Однак нещодавно виконавиця прийняла рішення перевезти їх до Києва. "Дуже допомагає бабуся, але здебільшого ми з чоловіком. І це важко поєднувати", – розповідала артистка. 
  • Крім того, зараз Джамала при надії. Вона чекає на третього хлопчик і хоче народжувати в Україні, оскільки вони з чоловіком планують партнерські пологи.
Автор: Софія Хомишин