Дело в том, что сыну исполнительницы сегодня, 24 июня, исполнился месяц. Именно это и стало поводом, чтобы порадовать фанов порцией милости.
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Джамала сфотографировала своего новорожденного сына, когда он лежал на кровати в бирюзовом боди. В то же время исполнительница прикрыла его лицо открыткой. На фото также звучала новая чувственная песня певицы "Люблю".
Собираю воспоминания,
– отметила знаменитость.
Джамала показала новое фото сына / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о детях Джамалы
- Победительница Евровидения 2016 года является матерью трех сыновей, которые родились в ее браке с Сеит-Бекиром Сулеймановым.
- Супруги выбрали для своих потомков необычные и благозвучные имена. Так, первенца назвали Эмир-Рахман, второго сына – Селим-Гирай. Самый младший член семьи получил имя Алим.
- Интересно, что третья беременность оказалась для Джамалы самой сложной. Несмотря на сильный токсикоз, артистка продолжала активную общественную деятельность, участвуя в благотворительных мероприятиях и концертах.
- Знаменитость приняла решение рожать в Украине. Она также поделилась, что с мужем планировала партнерские роды.