Джамала оцінила представниць України на Євробаченні: чи є шанси перемогти

Переможниця Євробачення-2016 Джамала оцінила виступ alyona alyona і Jerry Heil та назвала конкурентів представниць України. Співачка розповіла про те, що важливо для досконалого виступу дуету наших артисток.

Українська співачка Джамала поділилася враженнями після першого півфіналу Євробачення-2024. Свої думки вона розповіла в ефірі телемарафону, передає Show 24. Артистка похвалила номер Люксембургу, Португалії, Німеччини.

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Джамала про представниць України

Виконавиця зізналась, що дуже пишається Jerry Heil та alyona alyona. Як і вся країна, вона вболівала за наших представниць. Оскільки зірка має досвід після участі в Євробаченні, вона ділиться з ними порадами.

Після кожної репетиції я їм все коментую. Вони на зв'язку зі мною. Я знаю, що ще можна додати технічно, щоб нам не бути нижчими другого місця, але це супер секрет, який я буду казати їм тільки особисто. Пісня змістовна, номер потужний і все це разом гармонійно дуже,

– висловилась Джамала.

Чи є в України шанси на перемогу

Багато хто вже не сподівається на перемогу України через прогнози букмекерів, які найбільше шансів віддають представнику Хорватії. Та Джамала підкреслює, що ніхто не може знати того, що відбуватиметься на сцені у фіналі. Тому все залежить від дівчат.

"Конкуренти є. Але виконавець має виходити на сцену сповненим перемоги, жоден букмекер не знає на 100%. Все залежить від дівчат, як вони зберуться, як вони зроблять технічно пісню досконалою, як вони доведуть на 100% весь номер, бо мені здається, що там були якісь операторські погрішності, якісь нюанси. Вони мені були помітні, а комусь, може, ні. Мені хочеться, щоб вони удосконалили свій номер у грандфіналі й було все просто вау", – зауважила зірка.

Переможниця Євробачення-2016 зазначила, що конкурс зараз не тільки про пісню, але й про номер і вокальні техніки. Важливо здобути бали не тільки від глядачів, але й від професійного журі. Адже це музиканти або люди, пов'язані з музичною індустрією.

Я багато надій покладаю на дівчат. От саме з яким настроєм на сцену вийдуть alyona alyona і Jerry Heil. Мені дуже хочеться, щоб вони були світлими в очах, щоб були на 100% потужними й досконалими у вокалі, в інтонації, технічно,

– додала артистка.

Джамала сподівається, що й судді віддадуть Україні велику кількість голосів. Для цього alyona alyona і Jerry Heil мають досконало заспівати.