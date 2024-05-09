Украинская певица Джамала поделилась впечатлениями после первого полуфинала Евровидения-2024. Свои мысли она рассказала в эфире телемарафона, передает Show 24. Артистка похвалила номер Люксембурга, Португалии, Германии.

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Джамала о представительницах Украины

Исполнительница призналась, что очень гордится Jerry Heil и alyona alyona. Как и вся страна, она болела за наших представительниц. Поскольку звезда имеет опыт после участия в Евровидении, она делится с ними советами.

После каждой репетиции я им все комментирую. Они на связи со мной. Я знаю, что еще можно добавить технически, чтобы нам не быть ниже второго места, но это супер секрет, который я буду говорить им только лично. Песня содержательная, номер мощный и все это вместе гармонично очень,

– высказалась Джамала.

Есть ли у Украины шансы на победу

Многие уже не надеются на победу Украины из-за прогнозов букмекеров, которые больше всего шансов отдают представителю Хорватии. И Джамала подчеркивает, что никто не может знать того, что будет происходить на сцене в финале. Поэтому все зависит от девушек.

"Конкуренты есть. Но исполнитель должен выходить на сцену полным победы, ни один букмекер не знает на 100%. Все зависит от девушек, как они соберутся, как они сделают технически песню совершенной, как они доведут на 100% весь номер, потому что мне кажется, что там были какие-то операторские погрешности, какие-то нюансы. Они мне были заметны, а кому-то, может, нет. Мне хочется, чтобы они усовершенствовали свой номер в гранд-финале и было все просто вау", – отметила звезда.

Победительница Евровидения-2016 отметила, что конкурс сейчас не только о песне, но и о номере и вокальных техниках. Важно получить баллы не только от зрителей, но и от профессионального жюри. Ведь это музыканты или люди, связанные с музыкальной индустрией.

Я много надежд возлагаю на них. Вот именно с каким настроением на сцену выйдут alyona alyona и Jerry Heil. Мне очень хочется, чтобы они были светлыми в глазах, чтобы были на 100% мощными и совершенными в вокале, в интонации, технически,

– добавила артистка.

Джамала надеется, что и судьи отдадут Украине большое количество голосов. Для этого alyona alyona и Jerry Heil должны в совершенстве спеть.