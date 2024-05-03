Джамала зізналася, чи не боїться, що пологи припадуть на фінал Євробачення, де вона бере участь

Цьогоріч Джамала буде речницею від України на Євробаченні-2024, тобто вагітна співачка в прямому етері оголошуватиме бали Нацжурі. Серед шанувальників з'явилися побоювання щодо передчасних пологів знаменитості.

Адже виконавиця вже, ймовірно, перебуває на останніх місяцях вагітності. Тепер вона поділилася, чи сама має такий страх.

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Чи не боїться Джамала, що пологи припадуть на гранд-фінал Євробачення

Співачка заявила, що найближчим часом не має народжувати.

Я думаю, що все буде добре. За термінами я ще не повинна народити, Це має статися щось екстрене

– поділилася зірка.

Що відомо про третю вагітність Джамали

Радісну звістку співачка повідомила в лютому цього року. Тоді вона виставила фото з помітно округлим животиком.

При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов,

– зазначила під світлиною виконавиця.

Це буде третя дитина для Джамали та її чоловіка, які вже є батьками двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.

Ймовірно, що артистка чекає на ще одного хлопчика. Отримуючи нагороду за музичний альбом Qirim на церемонії вручення премії імені Тараса Шевченка, артистка процитувала рядки з вірша Шевченка "І Архімед, і Галілей".

"І на оновленій землі. Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі", – сказала тоді знаменитість, вказуючи на свій живіт.