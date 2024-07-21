Затягувати було небезпечно, – дружина Кота відверто розповіла про труднощі під час пологів

Минув тиждень, як Євген Кот та Наталія Татарінцева у ролі батьків. Зіркова мама вперше поділилась, як минули пологи та чому виникли складнощі.

Тренерка Наталія Татарінцева розповіла, що їй робили кесарів розтин через клінічно вузький таз. Вона поділилась, які саме труднощі довелось пережити під час пологів.

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Дружина Євгена Кота зауважила, що вагітність проходила "як по книжках". Перейми розпочалися на 41 тижні та тривали 14 годин.

Я дійшла до повного розкриття шийки, але голівка була ще далеко і майже три години лишалась на одному місці без просування, тому далі затягувати вже було небезпечно і для Лелі, і для мене. Важко, боляче, страшно їхати в операційну,

– поділилась Татарінцева.

Тренерка додала, що довірилась лікарю і зараз рада тому, що донька народилась здоровою. Неважливо, чи це були природні пологи, чи кесарів розтин. Адже, за словами Наталії, дівчинка одразу відчула її тепло, а потім вирушила в обійми тата.

Євген Кот і Наталія Татарінцева стали батьками 10 липня. Зіркове подружжя назвало доньку Лелею.