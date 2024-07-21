Так, нещодавно подружжя розсекретило ім'я первістки. Тепер танцівник поділився, як проводить час з донечкою.
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Євген Кот показав, як разом з донькою спить. Також хореограф виставив спільні світлини з коханою та Лелею. На додаток Євген опублікував кадри, де тримає донечку на руках і цілує її.
Татова квіточка,
– зазначив танцівник під дописом.
Щасливі кадри родини викликали теплу реакцію підписників. Фанати відзначили схожість дівчинки з мамою Наталією та побажали родині щастя.
- "Останнє фото – ну просто копія Наталочки. Нехай ангел охоронець оберігає";
- "Бозе яка милота, щастя вам і вашій красуні";
- "Мило дивитись на вас, котики. Так тримати, дуже раді за вас";
- "Щасливий татко";
- "На Наталю схожа";
- "Квіточка то татова, але мамина копія"
- "От уже і любить татко".
Нагадаємо, у зіркового подружжя донечка народилася 10 липня. Наталія Татарінцева народжувала в приватній лікарні в Україні, і, за її словами, роди виявилися складним.