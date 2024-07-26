Так, артистка влаштувала фотосесію для власного бренду одягу. Кадри для Надії зробили на узбережжі Греції.

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На знімках Мейхер продемонструвала нову лінійку свого бренду, заснованого у 2016 році. Вона позувала у шовковій атласній сукні з квітковим принтом та комбінезоні з шовку і ручної в'язки.

Цікаво, що підписи до фото бренду є як українською, так і англійською мовами.

Надія Мейхер показала одяг свого бренду / Фото з інстаграму meiherbymeiher_eu_ua

Для довідки! Чоловік співачки, російський бізнесмен Михайло Уржумцев, продовжує керувати компанією Melon Fashion Group в Санкт-Петербурзі, яка не припинила діяльність у Росії.

Попри те, що фото знаменитості зробили в Греції, як зазначено в описі під кадрами, однак невідомо де саме наразі живе Мейхер з сім'єю.

Нагадаємо, у 2014 році Надія говорила про "братні народи" України та Росії й вірила у мирне вирішення "конфлікту", однак після початку повномасштабного вторгнення вона відкрито підтримала Україну.

Водночас згодом офіційний акаунт виконавиці в інстаграмі очистили від усіх постів, включаючи ті, де вона засуджувала війну. Натомість з'явилася нова сторінка під ім'ям Надія Уржумцева. На цьому акаунті зірка пише українською та англійською мовами про духовність та самопізнання.