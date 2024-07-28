Ось вам доказ, – 24-річна дружина Остапчука вперше показала знімок УЗД свого малюка

Днями стало відомо, що шоумен Володимир Остапчук і його дружина, блогерка Катерина Полтавська, стануть батьками. Інфлюєнсерка продовжує розкривати подробиці перебігу її вагітності.

Так, нещодавно вона зізналася, як розповіла коханому про майбутнє материнство. Виявилося, що подружжя дізналося про це ще на ранньому терміні вагітності Катерини.

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У своїх соцмережах Полтавська поділилася, що продовжує проходити різноманітні обстеження. 24-річна дівчина показала знімок УЗД малюка й реакцію Володимира на кадр.

Ось вам доказ, що там одна дитина і Вова, який кожного разу так посміхається, а я просто лежу в шоці, що там людина,

– підкреслила дружина Остапчука.

Водночас блогерка розсекретила деталі огляду в лікарні. За словами інфлюєнсерки, персонал клініки їй до вподоби своїм ставленням до пацієнтів.

Люблю нашу лікарку УЗД, вона мені кожного разу повний ТО проводить, все показує. Бо була декілька разів у інших, які казали щось типу: "Ось дитина, все добре, вставайте", а мені таке не подобається,

– поділилася Катерина.



Знімок УЗД малюка Остапчука і Полтавської / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Нагадаємо, дружина Остапчука перебуває на 20-му тижні вагітності, а місяць тому вона відчула перші поштовхи своєї дитини, попри ранній термін. Полтавська зауважила, що часто обстежується в лікарні через хвилювання.