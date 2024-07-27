Блогерка Настя Скальницька (раніше відома як Талпа) стала мамою хлопчика учора вранці, 26 липня. Про це вона повідомила у соцмережах.

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Інфлюенсерка опублікувала перші фото з пологового будинку. Вона поділилася, що вага хлопчика становить 3910 грамів, а його зріст – 52 см.

Мама сина,

– поділилася Настя Скальницька.

Настя Скальницька вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Насті Скальницької

На кадрах, які блогерка опублікувала в мережі, вона показала крихітну ручку новонародженого сина, а також фото малюка з батьком.

Настя Скальницька вдруге стала мамою / Фото з її телеграм-каналу

Настя Скальницька – це інстаграм-блогерка та флористка з понад 900 тисячами підписників. Вона брала участь у шоу "Пара на мільйон".

На початку вересня 2023 року Анастасія вийшла заміж за чоловіка Богдана Скальницького. У листопаді вона повідомила, що очікує на дитину.

Блогерка також виховує доньку Мілану від першого шлюбу.