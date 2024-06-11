Серед білого дня: 23-річна дружина Володимира Остапчука втратила свідомість

Дружина Володимира Остапчука, Катерина Полтавська, розповіла, що знепритомніла у торговому центрі. Блогерка пояснила, чому це сталося.

Днями інфлюенсерка налякала фанатів світлиною під крапельницею. Як виявилося, дівчина потрапила у лікарню з отруєнням.

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Полтавська зазначила, що їй самопочуття різко погіршилося під час прогулянки торговим центром. Згодом блогерка втратила свідомість. Втім, це сталося, оскільки Катерина має низький тиск протягом життя. До того ж у центрі були вимкнені кондиціонери, які мали б працювати у спекотні літні дні.

Вчора хотіла зняти вам розпакування товарів для дому, але знепритомніла в ТЦ. Це все мій низький тиск (усе життя в мене темніє в очах при різких рухах) і вимкнені кондиціонери,

– зізналася інфлюенсерка.



Катерина Полтавська про втрату свідомості / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тому дружина Остапчука провела наступний день вдома. Вона вийшла на зв'язок з фанатами, щоб поцікавитися, чи хтось мав схожу проблему і знає шляхи її розв'язання.

Блогерка намагалася знайти ліки, однак безуспішно.



Дружина Остапчука чекає на поради фанатів / Скриншот з інстаграм-сторіс

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