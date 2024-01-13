Олександр Злотник є автором близько 50 пісень Віталія Білоножка. Вони познайомилися завдяки роботі: Білоножку було ледве за 20, а Злотнику – 25. Музиканти разом робили перші концерти в Україні та мали спільну поїздку в Америку.

Дивіться також Оксана Білозір провела Віталія Білоножка в останню путь: як вона згадує артиста

Спогади Злотника про Білоножка

Віталій – співак із колосальною енергетикою. У природі дуже мало бас-баритонів. Навіть у старшому віці він зберіг свої яскраві вокальні дані. У творчому доробку близько пів сотні моїх творів,

– розповів Злотник.

Віталій Білоножко – "За столом збирається родина": дивіться відео онлайн

Олександр Злотник зізнався, що є сусідом Віталія. Вони вирішили оселитися поряд, коли співак знайшов ділянку землі під Києвом. Друзі разом святкували дні народження і визначні дати.

"З часом породичалися, він хрещений батько мого сина Іллі. Добре знав моїх тата й маму. Був прекрасним господарем у своєму домі та на обійсті. Дуже любив пташок: у нього були і фазани, і павичі, і голуби, декоративні курочки. Дві вівчарки залишилися без господаря", – розповів композитор.

Останні роки життя Віталія Білоножка

Олександр Злотник розповів, що останні роки життя Віталій Білоножко майже не покидав межі свого двору. Хоч кум переконував його виходити у світ – адже артисти його віку досі на слуху.

Війна, ковід – це все його зламало, як мені здається. Я переконував його, що треба пересилити себе, далі працювати. Той же Іво Бобул на видноті, але Віталій вибрав от таке життя. Під час пандемії вирішив: що менше спілкуватиметься з людьми, то краще. Я не розумів цього,

– зізнався митець.

Зауважимо, Ольга Сумська припускала, що Віталія Білоножко підкосило невизнання публіки. На думку акторки, його могли й частіше запрошувати, адже у співака унікальний голос.

Виконавець хіба що був активним у соціальних мережах, де спілкувався з друзями і часто жартував. Дружина Світлана теж намагалась вплинути на чоловіка, але він не погоджувався.

"Заховав себе на своїй території – і все. Мені вдалося витягти його влітку в клініку. І мені, і йому робили оздоровчі крапельниці. Але надалі він відмовився лікуватися. І от тепер серце не витримало", – вважає Злотник.

Востаннє Віталій Білоножко виходив на сцену у 2019 році. На думку Олександра Злотника, йому немає заміни: "Такого другого співака, як він, немає. От зараз думаю: хто б так міг замість нього заспівати мої пісні? Є твори, які може гарно виконати Зібров, Бобул чи хтось із молодих виконавців. А є пісні, які міг заспівати тільки Віталій".