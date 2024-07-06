"Не впізнати": дружина Віктора Павліка показала, яким співак був у молодості

Дружина Віктора Павліка поділилася його архівним фото. Катерина Репяхова показала. який вигляд артист мав у молодості.

Вона виставила фото, де в музиканта було довше волосся. Цю світлину зробили десятки років тому. На жаль, блогерка не уточнила який саме це був рік.

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На фото молодий Віктор Павлік позував у розстібнутій сорочці з гітарою в руках. Також до свого образу він додав прикраси. Серед них – підвіска на шиї. Тоді виконавець носив іншу зачіску.

Тут трохи зарослий,

– зауважила дружина співака.

Під чорно-білою світлиною можна побачити, що кадр був зроблений у серпні, проте точно не відомо у якому саме році.



Віктор Павлік у молодості / скриншот з інстаграм-сторіс дружини співака

Зауважимо, останнім часом знаменитості часто діляться своїми архівними світлинами. Так, фото з дитинства показала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачка Надя Дорофєєва, продюсерка Олена Мозгова і навіть Дмитро Монатік.