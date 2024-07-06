Она выставила фото, где у музыканта были длиннее волосы. Эту фотографию сделали десятки лет назад. К сожалению, блогер не уточнила какой именно это был год.

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На фото молодой Виктор Павлик позировал в расстегнутой рубашке с гитарой в руках. Также к своему образу он добавил украшения. Среди них – подвеска на шее. Тогда исполнитель носил другую прическу.

Здесь немного заросший,

– заметила жена певца.

Под черно-белой фотографией можно увидеть, что кадр был сделан в августе, однако точно не известно в каком именно году.



Виктор Павлик в молодости / скриншот из инстаграм-сторис жены певца

Отметим, последнее время знаменитости часто делятся своими архивными фотографиями. Так, фото из детства показала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певица Надя Дорофеева, продюсер Алена Мозговая и даже Дмитрий Монатик.