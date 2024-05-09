Нарешті відомо: дружина Віктора Павліка назвала діагноз сина

Блогерка Катерина Репяхова відкрито говорила про відкат розвитку у її сина Михайлика. Та вона разом із Віктором Павліком продовжувала працювати над здоров'ям малюка. Днями зірковій сім'ї стало відомо точний діагноз хлопчика.

Дружина українського співака Віктора Павліка поділилась новинами щодо здоров'я сина в інстаграм-сторіз. Нещодавно сім'я повернулась до Києва, де продовжить займатися розвитком Михайлика.

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Катерина Репяхова назвала діагноз сина

Лікарі діагностували 2-річному Михасику диспраксію. Це неврологічний розлад, що полягає у порушенню координації руху. Дітям з цим діагнозом складно контролювати свої рухи тіла, виконувати точні рухи, тримати рівновагу й орієнтуватися у просторі.

Нарешті ми знаємо чіткий діагноз сина. Диспраксія. Працюємо, віримо! Тільки вперед,

– повідомила Катерина Репяхова.



Катерина Реп'яхова про сина / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Віктора Павліка підкреслила, що продовжить працювати над розвитком сина. Михайлик відвідує заняття з нейрокорекції, а також ходитиме до логопеда.

Що раніше казала дружина Павліка