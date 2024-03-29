Дружина Віктора Павліка перенесла операцію: відео з лікарні

Дружині Віктора Павліка зробили операцію. Катерина Репяхова поки що не ділиться деталями, чому їй знадобилось хірургічне втручання.

Днями Катерина Репяхова попереджала шанувальників, що готується до операції. Віктор Павлік відвозив її на обстеження.

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Катерині Репяховій зробили операцію

Вже сьогодні, 29 березня, дружина Віктора Павліка перенесла операцію. Вона показалася у лікарні, де мала усміхнений та щасливий вигляд. Катерина продемонструвала, який вигляд має її палата, де вона готується до хірургічного втручання.

Такий вигляд має людина, в якої операція за годину. Я просто щаслива, от і все,

– поділилася Репяхова.

Катерина Репяхова у лікарні: відео

Зіркова дружина досі не розповідає шанувальникам, для чого саме їй знадобилася операція. Можливо, вона наважилась на зміни у зовнішності. Наразі Катерина ще не виходила на зв'язок після хірургічного втручання.

Які зміни у собі зробила Катерина Репяхова

У березні минулого року Катерина Репяхова наважилася на ринопластику. Хоч Віктор Павлік був проти операції, блогерка вирішила змінити зовнішність. Ринопластика коштувала їй 3520 євро, а септопластика (вирівнювання перегородки носа) – 1100 євро.

Також зіркова дружина вдавалася до ін'єкцій краси. Вона вперше вколола ботокс у зону чола міжбрів'я і довкола очей у листопаді минулого року.

Раніше Катерина Репяхова зізнавалась, що хоче зробити мамопластику. Вона розповідала, що не планує робити груди більшими – лиш хоче, щоб вони стали однаковими. Але її зупиняло те, що після операції потрібно не вагітніти рік.