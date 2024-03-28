Катерина Репяхова відкрита перед своїми підписниками та завжди розповідає про важливі події. Цього разу вона повідомила фанів, що її чекає операція.

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Катерина Репяхова перенесе операцію

Віктор Павлік відвіз дружину на обстеження за два дні до хірургічного втручання. 29-річна блогерка пройшла флюорографію.

Чоловік везе мене на флюорографію. Операція менш ніж за два дні,

– розповіла Катерина Репяхова.



Катерина Репяхова готується до операції / Фото з інстаграм-сторіз

Наразі зіркова дружина не стала уточнювати, чому їй потрібно перенести операцію. Раніше блогерка скаржилась на біль у плечі, що турбував її пів року. Тоді лікар порадив їй кінезотерапію – вид тренувань, що передбачає роботу з реабілітологом.

Віктор Павлік натомість відмовився від операції