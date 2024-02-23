Інна Мірошниченко не приховує, що хейт супроводжує її та чоловіка майже увесь час, адже вони обоє публічні люди. Та минулого року подружжя зіштовхнулося з критикою навіть через всиновлення.

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Дружина шоумена зізналась, що спершу не думала, що хейтити всиновлення взагалі можливо. Однак їй довелося стикнутися з цим на власному прикладі.

Починаючи з того, що ми усиновили дитину, щоб чоловік виїжджав за кордон. Хоча чоловік через те, що він журналіст і веде міжнародні заходи, їздив із початку повномасштабного вторгнення. Потім, що хворого взяли, щоб поїхати на лікування за кордон і там залишитися,

– розповіла про закиди Інна Мірошниченка.

Також користувачі порівнюють біологічних дітей та всиновленого сина – начебто одні одягнені добре, а Марсель – ні. Однак Інна намагається ставитись до таких коментарів спокійно.

"Люди неадекватні є. Але це свідчить про те, що ти робиш щось, на що звертають увагу, щось значуще. Якщо тебе не хейтять – значить, тебе просто немає. Або ти ведеш непублічний спосіб життя, це теж нормально. Але у публічних людей завжди є хейт. Ти комусь точно не подобаєшся. Потрібно ставитися до цього спокійно й орієнтуватися на точку зору людей, яких ти поважаєш", – зауважила Інна Мірошниченко.



Сім'я Мірошниченків / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

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