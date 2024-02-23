Інна Мірошниченко не приховує, що хейт супроводжує її та чоловіка майже увесь час, адже вони обоє публічні люди. Та минулого року подружжя зіштовхнулося з критикою навіть через всиновлення.
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З якими коментарями стикалась дружина Мірошниченка
Дружина шоумена зізналась, що спершу не думала, що хейтити всиновлення взагалі можливо. Однак їй довелося стикнутися з цим на власному прикладі.
Починаючи з того, що ми усиновили дитину, щоб чоловік виїжджав за кордон. Хоча чоловік через те, що він журналіст і веде міжнародні заходи, їздив із початку повномасштабного вторгнення. Потім, що хворого взяли, щоб поїхати на лікування за кордон і там залишитися,
– розповіла про закиди Інна Мірошниченка.
Також користувачі порівнюють біологічних дітей та всиновленого сина – начебто одні одягнені добре, а Марсель – ні. Однак Інна намагається ставитись до таких коментарів спокійно.
"Люди неадекватні є. Але це свідчить про те, що ти робиш щось, на що звертають увагу, щось значуще. Якщо тебе не хейтять – значить, тебе просто немає. Або ти ведеш непублічний спосіб життя, це теж нормально. Але у публічних людей завжди є хейт. Ти комусь точно не подобаєшся. Потрібно ставитися до цього спокійно й орієнтуватися на точку зору людей, яких ти поважаєш", – зауважила Інна Мірошниченко.
Сім'я Мірошниченків / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко
Наталія Могилевська теж зіштовхнулась з хейтом
- Співачка Наталія Могилевська, яка теж всиновила двох дітей, теж почула критику у свій бік. Артистку звинувачували, зокрема, у піарі на цій темі.
- Наталія Могилевська відповідала на критику: для неї дивно чути подібні закиди. Адже 10 років вона була самотньою та нічого не піарила. На думку виконавиці, хейтерські коментарі пишуть ті, хто пережив розчарування.
- На тлі критики за Могилевську заступилася Катерина Полтавська, дівчина Остапчука. Вона висловила захоплення українськими інками й обурилась, що користувачі дозволяють собі негативні коментарі.