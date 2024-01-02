Катерина Полтавська розповіла, що поглянула на реакції людей на новину про те, що Наталія Могилевська стала мамою. Дівчина Остапчука була здивованою прочитати негативні коментарі.

До слова Наталія Могилевська вперше засвітила коханого, з яким удочерила дівчаток-сестер

Дівчина Остапчука заступилась за Могилевську

Очікувала побачити тільки позитив, а побачила як завжди. Улюблене – "це не факт, що вона їм буде хорошою мамою". Тобто коментатори вважають, що в дитячому будинку їм могло б бути краще. Не знаю навіть, які слова підібрати, щоб описати своє здивування. Ср*ть все, абсолютно все,

– висловилась Катерина.

Полтавська зізналась, що для неї читати такі відгуки українців – це не просто "сумно", а "катастрофа й абсолютна деградація". Вона висловила захоплення Могилевською та іншими жінками. Зокрема, Інною Мірошниченко.

"Захоплююся усіма жінками, які дали родину дітям, у яких її не було. Це вчинок людини з величезним серцем. Дякую тобі, Інно, що борешся за дітей, не дивлячись на хейт, який ти також отримала", – додала кохана шоумена.



Катерина Полтавська про Могилевську й хейт / Фото з інстаграм-сторіз

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