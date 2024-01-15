Співачка поспілкувалася з прихильниками в інстаграм-сторіз. Хтось із шанувальників поцікавився, чи не ображає її критика та хейтерські коментарі, що стосуються всиновлення дітей.
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Наталія Могилевська відповіла на критику
Наталія Могилевська вважає, що хейтерські коментарі пишуть ті, хто пережив розчарування в житті. Для неї подібні репліки є дивними.
Це дивно чути. Я залишила кар'єру на піку успіху 10 років тому і майже не випускала пісень і нічого не піарила. Всі розуміли, що я самотня і їжджу кудись в Індію. А після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через призму своїх розчарувань,
– поділилась артистка.
Могилевська про доньок / Фото з інстаграм-сторіз
Наталія Могилевська стала мамою
- У новорічну ніч виконавиця вперше розповіла, що разом з коханим удочерила двох дівчаток – Мішель та Софію. Це сестри, яким на момент всиновлення було по 10 та 2 роки. За словами Могилевської, діти були травмовані – старшій доводилося кілька разів рятувати життя молодшої сестри. Вони довго проходили адаптацію, щоб влитися в нову родину.
- Знаменитість не буде знайомити своїх дітей з публікою, тому їхніх облич вона не показала. Ймовірно, що про всиновлення ніхто б не дізнався, якби Наталію не підловили з дітьми у магазині.
- Наталя Могилевська ділилась, що готова підтримувати і любити доньок попри будь-які помилки та неприємності. Вона планує виховувати у дівчатках гідність і самоповагу.