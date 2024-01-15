Співачка поспілкувалася з прихильниками в інстаграм-сторіз. Хтось із шанувальників поцікавився, чи не ображає її критика та хейтерські коментарі, що стосуються всиновлення дітей.

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Наталія Могилевська відповіла на критику

Наталія Могилевська вважає, що хейтерські коментарі пишуть ті, хто пережив розчарування в житті. Для неї подібні репліки є дивними.

Це дивно чути. Я залишила кар'єру на піку успіху 10 років тому і майже не випускала пісень і нічого не піарила. Всі розуміли, що я самотня і їжджу кудись в Індію. А після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через призму своїх розчарувань,

– поділилась артистка.



Могилевська про доньок / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, що на тлі хейту за Могилевську заступалася дівчина Володимира Остапчука. Вона підтримала співачку та захопилась тими, хто йде на рішення подарувати дитині сім'ю.

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