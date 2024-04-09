Дружина Романа Сасанчина втратила дитину: "Прірва суму, страху і розчарування"

Дружина Романа Сасанчина повідомила, що у неї сталося завмирання вагітності. Дівчина втратила дитину.

Блогерка Іванна Сасанчин сповістила про горе у її сім'ї. В інстаграм-сторіз вона вперше поділилась про те, що їй довелось переживати останні два тижні.

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Дружина Сасанчина втратила дитину

Дружина Романа Сасанчина розповіла, що все сталося дуже швидко та несподівано. Через кілька днів після новини про вагітність вона дізналась про завмирання.

Все відбулося супершвидко, незрозуміло. В один день ти дізнаєшся, що ти вагітна, й у тебе одразу купа думок, планів. Ти бачиш перед собою ціле нове життя, багато про що починаєш мріяти й через декілька днів тобі говорять, що вагітність завмерла. Ти з такого щасливого періоду швидко падаєш у прірву суму, страху, розчарування…

– зізналась Іванна.



Іванна Сасанчин втратила дитину / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка вірить, що все надалі буде добре. Вона прожила непростий період та усвідомила, що варто рухатися далі.

"Два тижні я жила в болі. Мене боліло все. Головне, що лікар сказала, що не будемо робити ні вишкрібання, ні нічого вакуумом, а просто спробуємо гормонами викликати ще раз менструацію, щоб пішов новий цикл. І можливо, не треба буде втручатися туди хірургічно. Живіт болів жахливо, знеболювальні не допомагали, мене нудило. Ніби стало трохи легше", – повідомила про свій стан Іванна.

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