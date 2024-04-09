Блогер Иванна Сасанчин сообщила о горе в ее семье. В инстаграм-сториз она впервые поделилась о том, что ей пришлось переживать последние две недели.

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Жена Сасанчина потеряла ребенка

Жена Романа Сасанчина рассказала, что все произошло очень быстро и неожиданно. Через несколько дней после новости о беременности она узнала о замирании.

Все произошло супербыстро, непонятно. В один день ты узнаешь, что ты беременна, и у тебя сразу куча мыслей, планов. Ты видишь перед собой целую новую жизнь, много о чем начинаешь мечтать и через несколько дней тебе говорят, что беременность замерла. Ты с такого счастливого периода быстро падаешь в пропасть печали, страха, разочарования..

– призналась Иванна.



Иванна Сасанчин потеряла ребенка / Фото из инстаграм-сториз

Блогерша верит, что все в дальнейшем будет хорошо. Она прожила непростой период и осознала, что стоит двигаться дальше.

"Две недели я жила в боли. Меня болело все. Главное, что врач сказала, что не будем делать ни выскабливание, ни ничего вакуумом, а просто попробуем гормонами вызвать еще раз менструацию, чтобы пошел новый цикл. И возможно, не надо будет вмешиваться туда хирургически. Живот болел ужасно, обезболивающие не помогали, меня тошнило. Вроде стало немного легче", – сообщила о своем состоянии Иванна.

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