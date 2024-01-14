У своєму інстаграмі дівчина поширила Катю та Івана, які за словами дівчини, повернулися з канікул. Де вони відпочивали, Марія не зазначила.

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Донька Олени Кравець поширила рідкісне родинне фото

20-річна Марія оприлюднила світлину, на якій видно, чим займається її молодша сестра та брат. Іван грав у телефоні, а біля нього сиділа сестра Катя.

Булочки повернулися з канікул,

– написала Марія.



Діти Олени Кравець / Скриншот з інстаграму Марії

Найстарша донька Олени Кравець також опублікувала фото, де помітно, що Катя намагається знайти солодощі на верхній поличці шафи.



Дочка Кравець шукає солодке / Скриншот з інстаграму Марії

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