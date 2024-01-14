У своєму інстаграмі дівчина поширила Катю та Івана, які за словами дівчини, повернулися з канікул. Де вони відпочивали, Марія не зазначила.
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20-річна Марія оприлюднила світлину, на якій видно, чим займається її молодша сестра та брат. Іван грав у телефоні, а біля нього сиділа сестра Катя.
Булочки повернулися з канікул,
– написала Марія.
Діти Олени Кравець / Скриншот з інстаграму Марії
Найстарша донька Олени Кравець також опублікувала фото, де помітно, що Катя намагається знайти солодощі на верхній поличці шафи.
Дочка Кравець шукає солодке / Скриншот з інстаграму Марії
Чим займається зараз Олена Кравець
- Після виходу з гумористичної програми "Квартал 95", Олена стала ведучою шоу "Тихий вечір". Упродовж року його транслювали на каналі "Дім", гостями якого були зірки, актори, волонтери, військові.
- Згодом проєкт потрапив у скандал через державне фінансування, оскільки на шоу виділили 27 мільйонів гривень. Спершу передбачалося, що на "Тихий вечір" витратять понад 32 мільйони, утім, бюджет скоротили на 5 мільйонів. Через те, що другий договір про це оприлюднили аж у листопаді, склалося враження, що ще 27 мільйони підуть на шоу у 2024.
- Олена Кравець розповідала, що отримувала зарплатню як ведуча та обличчя команди, але не мала стосунку за розподіл коштів. Вона повідомила про закриття вечірнього шоу, а після цього оголосила про старт авторського проєкту – "Вдома поговоримо". Це подкаст, у якому Кравець спілкується з старшою донькою Марією на тему стосунків батьків і дітей.