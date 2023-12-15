Олена Кравець повідомила, що в наступному році буде випускати подкаст. Співрозмовницею зірки "Кварталу 95" стане її старша донька Марія.
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Олена Кравець анонсувала нове шоу
Нове шоу ведучої називатиметься "Вдома поговоримо". Акторка хоче розкривати вічну тему батьків та дітей.
Все почалося з наших з Марією розмов на кухні. Довгих, глибоких, іноді суперечливих, ну, ви знаєте… Вирішили, що варто спробувати зняти подкаст на вічну тему "батьків та дітей", бо тема не розкрита. Вийшло дуже по-родинному, відверто, чесно. Згадували, сміялися, дивувалися,
– поділилась першими враженнями Олена Кравець.
Зірка зізналась, що під час запису подкасту почула про себе неочікувані речі про себе, про які могла б не дізнатися поза розмовою. Вона поділилась першими кадрами зі зйомок.
Олена Кравець анонсувала нове шоу: відео
Чому Олена Кравець починає нове шоу
- Минулого року акторка "Кварталу 95" стала ведучою вечірнього шоу "Тихий вечір". Воно рік виходило на телеканалі "Дім", гостями були зірки, актори, волонтери, військові.
- Днями проєкт потрапив у скандал через інформацію про державне фінансування. У 2023 році на шоу виділили понад 27 мільйонів гривень. Та в мережі з'явилося два договори: перший план, що передбачав понад 32 мільйони гривень, та другий, про скорочення фінансування на 5 мільйонів. Через це дехто висвітлив інформацію з такого боку, начебто ці 27 мільйонів підуть на наступний рік.
- Вечірнє шоу Олени Кравець у 2024 не виходитиме. Акторка прокоментувала, що отримувала зарплатню як ведуча та обличчя команди, але не відповідала за кошти.