Олена Кравець повідомила, що в наступному році буде випускати подкаст. Співрозмовницею зірки "Кварталу 95" стане її старша донька Марія.

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Олена Кравець анонсувала нове шоу

Нове шоу ведучої називатиметься "Вдома поговоримо". Акторка хоче розкривати вічну тему батьків та дітей.

Все почалося з наших з Марією розмов на кухні. Довгих, глибоких, іноді суперечливих, ну, ви знаєте… Вирішили, що варто спробувати зняти подкаст на вічну тему "батьків та дітей", бо тема не розкрита. Вийшло дуже по-родинному, відверто, чесно. Згадували, сміялися, дивувалися,

– поділилась першими враженнями Олена Кравець.

Зірка зізналась, що під час запису подкасту почула про себе неочікувані речі про себе, про які могла б не дізнатися поза розмовою. Вона поділилась першими кадрами зі зйомок.

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