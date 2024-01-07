Олена Кравець випустила перший випуск подкасту, який записувала спільно з донькою. У ньому вони відповідали на запитання, які боялись поставити одна одній.

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Марія Кравець розповіла про сварку з мамою

Олена Кравець поцікавилась у доньки, яку ситуацію з життя вона "понесе" до психолога. Вона пригадала випадок, коли Марія вперше її обманула.

"І я така: "Машо, мені здається, я не заслуговую! Чому ти мене скривдила? Ти могла сказати правду!" Я, коротше, наїхала. У мене був такий шок. Я прихожу до свого терапевта. Кажу: "Чого завгодно очікувала, але, щоб вона брехала мені! Вона не живе в системі обмежень, я не тримаю її в рукавицях". Він так дивиться на мене: "Лєн, ви ніколи не брехали матері?" – розповіла акторка, як сприйняла обман від доньки.

Марія у відповідь зізналась, що тоді почула від мами фразу, яка закарбувалася в її пам'яті. Саме через неї вона зверталась до психолога.

Ти мені тоді сказала фразу, що я підірвала твою довіру. Я прийшла з цією фразою до психолога. Вона мені відклалася. Я відходила дуже довго. Я ходила десь три дні поспіль до шкільного психолога. Вона сказала, що ця фраза дуже, така, болюча для дитини. Саме вона мене й збила,

– поділилася Маша Кравець.

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