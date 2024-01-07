Олена Кравець випустила перший випуск подкасту, який записувала спільно з донькою. У ньому вони відповідали на запитання, які боялись поставити одна одній.
До слова Олена Кравець анонсувала нове шоу після скандалу з 27 мільйонами: хто буде його гостею
Марія Кравець розповіла про сварку з мамою
Олена Кравець поцікавилась у доньки, яку ситуацію з життя вона "понесе" до психолога. Вона пригадала випадок, коли Марія вперше її обманула.
"І я така: "Машо, мені здається, я не заслуговую! Чому ти мене скривдила? Ти могла сказати правду!" Я, коротше, наїхала. У мене був такий шок. Я прихожу до свого терапевта. Кажу: "Чого завгодно очікувала, але, щоб вона брехала мені! Вона не живе в системі обмежень, я не тримаю її в рукавицях". Він так дивиться на мене: "Лєн, ви ніколи не брехали матері?" – розповіла акторка, як сприйняла обман від доньки.
Марія у відповідь зізналась, що тоді почула від мами фразу, яка закарбувалася в її пам'яті. Саме через неї вона зверталась до психолога.
Ти мені тоді сказала фразу, що я підірвала твою довіру. Я прийшла з цією фразою до психолога. Вона мені відклалася. Я відходила дуже довго. Я ходила десь три дні поспіль до шкільного психолога. Вона сказала, що ця фраза дуже, така, болюча для дитини. Саме вона мене й збила,
– поділилася Маша Кравець.
"Вдома поговоримо" з Оленою та Марією Кравець: дивіться відео онлайн
Олена Кравець запустила нове шоу
- Минулого року Олена Кравець покинула "Квартал 95" та стала ведучою вечірнього шоу "Тихий вечір". Воно рік виходило на телеканалі "Дім", гостями були зірки, актори, волонтери, військові.
- Під кінець 2023 року проєкт потрапив у скандал через державне фінансування – на шоу виділили 27 мільйонів гривень. Спочатку передбачалося, що на "Тихий вечір" піде понад 32 мільйони, але бюджет скоротили на 5 мільйонів. Через те, що другий договір про це оприлюднили аж у листопаді, склалося враження, що ще 27 мільйони підуть на шоу у 2024.
- Олена Кравець тоді прокоментувала, що отримувала зарплатню як ведуча та обличчя команди, але не відповідала за кошти. Вона повідомила про закриття вечірнього шоу, а згодом оголосила про авторський проєкт – подкаст з донькою.