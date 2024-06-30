У нас специфічні стосунки, – брат Марії Яремчук розповів, чи привітав її з народженням дитини
Джерело:OBOZ.UA
Нещодавно мережу заполонили чутки про те, що Марія Яремчук уперше стала мамою. Брат артистки, Дмитро Яремчук, вирішив прокоментувати цю інформацію та розвіяти деякі чутки.
Він розповів, як привітав Марію з первістком. Крім того, Яремчук прокоментував балачки про те, що батьком дитини його сестри може бути Олександр Пономарьов.
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Дмитро Яремчук поділився, що написав повідомлення-привітання для Марії, однак не отримав відповіді.
Чому? Я не знаю. Але що тут такого? Це нормально – в нас специфічні стосунки. Вона не вітала нас із народженням жодної дитини,
– зазначив артист.
Щодо пліток про можливе батьківство Олександра Пономарьова, Дмитро висловився скептично. Він переконаний, що це неправда.
Що відомо про вагітність Марії Яремчук
- За неофіційними даними від інсайдерів, виконавиця народила свою першу дитину 8 травня.
- Чутки підкріплюються відео, яке з'явилося в соціальних мережах. На ньому можна побачити жінку, схожу на Марію, яка демонструє округлий живіт. Деякі ЗМІ стверджують, що цей ролик було опубліковане співачкою на її приватній сторінці, доступ до якої мають лише близькі люди.
- У зірки нібито народився хлопчик.
- Варто зазначити, що вся ця інформація базується на неофіційних джерелах та чутках. Офіційного підтвердження від самої Марії Яремчук або її представників поки що не надходило.