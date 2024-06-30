Он рассказал, как поздравил Марию с первенцем. Кроме того, Яремчук прокомментировал сплетни о том, что отцом ребенка его сестры может быть Александр Пономарев.
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Дмитрий Яремчук поделился, что написал сообщение-поздравление для Марии, однако не получил ответа.
Почему? Я не знаю. Но что тут такого? Это нормально – у нас специфические отношения. Она не поздравляла нас с рождением ни одного ребенка,
– отметил артист.
Относительно сплетен о возможном отцовстве Александра Пономарева, Дмитрий высказался скептически. Он убежден, что это неправда.
Что известно о беременности Марии Яремчук
- По неофициальным данным от инсайдеров, исполнительница родила своего первого ребенка 8 мая.
- Слухи подкрепляются видео, которое появилось в социальных сетях. На нем можно увидеть женщину, похожую на Марию, которая демонстрирует округлый живот. Некоторые СМИ утверждают, что этот ролик был опубликован певицей на ее частной странице, доступ к которой имеют лишь близкие люди.
- У звезды якобы родился мальчик.
- Стоит отметить, что вся эта информация базируется на неофициальных источниках и слухах. Официального подтверждения от самой Марии Яремчук или ее представителей пока не поступало.