Він розповів, як привітав Марію з первістком. Крім того, Яремчук прокоментував балачки про те, що батьком дитини його сестри може бути Олександр Пономарьов.

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Дмитро Яремчук поділився, що написав повідомлення-привітання для Марії, однак не отримав відповіді.

Чому? Я не знаю. Але що тут такого? Це нормально – в нас специфічні стосунки. Вона не вітала нас із народженням жодної дитини,

– зазначив артист.

Щодо пліток про можливе батьківство Олександра Пономарьова, Дмитро висловився скептично. Він переконаний, що це неправда.

Що відомо про вагітність Марії Яремчук