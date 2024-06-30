Назарій Яремчук народився 30 листопада 1951 року у Рівні, що зараз на околиці Вижниці. Майбутня зірка зростала у співочій родині, адже батько був тенором у церковному хорі, а мати грала на мандоліні й виступала в місцевому народному театрі. Крім того, старший брат Богдан був знаменитим співаком в околиці. Цікавий факт, що на момент народження Назарія, його батьку було 64 роки. У матеріалі Show 24 підготували цікаві факти з життя легендарного виконавця та найкращі пісні.

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Життєвий шлях

Один із братів був старшим за Назарія на 37 років і брав участь у підпіллі, а згодом емігрував до Канади. Родину переслідувало КДБ, а батько сім'ї здав до колгоспу все майно, бо "совєти" обіцяли, що тоді не відберуть найцінніше – будинок.

Назарій Яремчук із братом Дмитром у Канаді / Фото видання "Збруч"

Коли хлопчику було 12 років, батько помер, а мати тяжко захворіла, тому жінка прийняла рішення віддати наймолодшого із Яремчуків до Вижницької школи-інтернату.

Після школи Назарій хотів вступити на географа до Чернівецького університету, але не пройшов за конкурсом, тому почав працювати за професією сейсмолога і навчався на курсах водіїв.

Назарій Яремчук у молодості / Фото видання "Збруч"

За деякий час Яремчук таки вступає до університету, а вечорами паралельно відвідує репетиції ВІА "Смерічка", який був під керівництвом Левка Дутківського. Одного разу чоловік помітив юнака, який справно приходить у ролі слухача і запропонував виконати йому пісню на вибір. Назарій заспівав "Кохану" та справив на композитора позитивне враження.

Тому із 1969 року Яремчук став учасником "Смерічки".

ВІА "Смерічка" та Назарій Яремчук / Фото видання "Збруч"

Хоч гурт полюбив Вижницький райком комсомолу, Дутківський розумів, що музика розвивається і потрібно вражати слухачів чимось новим. Він прийняв рішення зробити із "Смерічки" естрадний ансамбль, який поєднав у собі гуцульські та буковинські мелодії.

Тоді до команди доєднуються Володимир Івасюк, а Василь Зінкевич став першим солістом-чоловіком у жіночому колективі ВІА.

ВІА "Смерічка", Назарій Яремчук, Василь Зінкевич і Левко Дутківський / Фото Roduna.org

У 1971 році Яремчук, Зінкевич й Івасюк виступили з піснею "Червона рута" у Москві на фіналі конкурсу "Пісня року – 1971". Це тріо здобуло собі шалену популярність на весь Радянський Союз.

Зінкевич, Яремчук, Івасюк – Червона рута: дивіться відео онлайн

Після виходу у світ телемюзиклу "Червона рута", солісти Зінкевич і Яремчук здобули звання народних улюбленців.

Знімання мюзиклу "Червона рута" / Фото Roduna.org

ВІА "Смерічка" та солісти стали лауреатами найпрестижніших премій конкурсів СРСР "Алло, ми шукаємо таланти" і "Пісня року – 1972". Після такого успіху ансамбль запросили виступати на сцену у Чернівцях.

Через велику кількість концертів, Яремчук переводиться на заочну форму навчання, а ансамбль "Смерічка" дає від двох до чотирьох виступів на день.

На жаль, у 1975 році розпадається дует Яремчука і Зінкевича. Якось Дутківський розповідав, що це партійне керівництво розсварило між собою "занадто українських" артистів.

Василь Зінкевич і Назарій Яремчук / Фото з архіву Левка Дутківського

Василь став солістом ВІА "Світязь", а Назарій закінчив навчання і влаштувався працювати старшим інженером на кафедрі економічної географії. Однак Яремчук любив музику і прагнув жити з нею все життя. Тоді Левко порадив співаку повернутись до філармонії, що той і зробив.

У 1978 році Яремчук став заслуженим артистом УРСР, а за два роки випустив платівку "Незрівнянний світ краси". Згодом із ВІА "Смерічка" виступає на міжнародному конкурсі та стає лауреатом багатьох визначних премій.

Назарій Яремчук – Гай, зелений гай: дивіться відео онлайн

Під час Афганської війни зірка естради їздив у Афганістан, щоб виступити перед солдатами, а після Чорнобильської трагедії не боявся виступати за 30 кілометрів до зони відчуження перед ліквідаторами аварії.

Назарій Яремчук / Фото з архіву Дарини Яремчук

Особисте життя

У 1972 році Яремчук знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Оленою Шевченко, яку запросили солісткою до ВІА "Смерічка". Між молодими людьми закрутилось почуття кохання, тому за деякий час вони побрались у Закарпатській області. За рік у подружжя народився син Дмитро, а менше ніж за рік другий син Назарій.

Назарій Яремчук із дружиною Оленою та синами / Фото Roduna.org

Шлюб протримався 15 років, а новина про розлучення сколихнула все близьке оточення пари. Згодом Олена вийшла заміж вдруге та перебралась жити до Києва, А Назарій із синами залишився у Чернівцях. Згодом експодружжя називали це рішення найбільшою помилкою в житті.

У 1991 році Яремчук одружився вдруге. Його обраницею стала Дарина, яка була матір'ю-одиначкою. Пара взяла шлюб у Косові, а на церемонію вінчання прийшло багато людей.

Шлюб Назарія та Дарини Яремчуків / Фото Roduna.org

У 1993 році в пари народилась спільна донька Марія. Яремчук назвав дівчинку на честь своєї покійної мами.

Яремчук із донечкою Марією / Фото з особистого архіву родини

Варто згадати, що діти зіркового батька пішли його стопами. Сини отримали звання народних артистів України та створили гурт "Брати Яремчуки".

Дмитро та Назарій Яремчуки – Родина: дивіться відео онлайн

Марія Яремчук також подалась у співочу кар'єру. Дівчина представляла Україну на Євробаченні у 2014 році.

Марія Яремчук – Tick-Tock: дивіться відео онлайн

Проте у 2017 – заявила, що йде зі сцени. За словами виконавиці, вона не змогла перебороти страх виступати перед публікою. Нещодавно Марія поділилась дописами в інстаграмі про документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який вийде у кінопрокати з 8 серпня.

Останні роки життя Назарія Яремчука

У 1993 році стало відомо, що співак захворів на рак шлунку. Брат Дмитро, який жив у Канаді, дізнавшись про страшну новину щодо хвороби молодшого Яремчука, одразу ж розшукав найкращих лікарів і влаштував співака до госпіталю. Однак це не допомогло.

А ось межа життя – 43. Лежу у лікарні після операції на шлунок. Все, як скрізь сон: лікарі, спілкування, відчуття безодні. П’ять годин проходила екзекуція. Лікар Hairte сказав, що раку більше нема, – писав Яремчук про недугу у своєму щоденнику.

Останні роки знаменитість проводив у колі друзів і сім'ї, подекуди виступав, але страшне захворювання відбирало життєві сили.

Назарій Яремчук / Фото з сімейного архіву співака

Останній виступ української легенди естради відбувся на Співочому полі у Києві. Тоді відмітили, що Назарій змарнів.

Назарій Яремчук – Родина (останній виступ): дивіться відео онлайн

30 червня 1995 року Яремчук помер у Чернівцях у колі найближчих людей. Співака поховали на центральному кладовищі міста. На момент смерті легенді було 43 роки.

За рік Назарію посмертно присвоїли Шевченківську премію, а у 2021 році вшанували званням Героя України.