43-річний Дмитро Кулеба показав, як виглядав 10 років тому: рідкісний кадр

Очільник МЗС Дмитро Кулеба опублікував архівне фото з мамою. На кадрі він постав у незвичному для себе образі – з довгим волоссям.

Дмитро показав рідкісну світлину з нагоди дня народження своєї неньки. Водночас дипломат присвятив чуттєві рядки матері.

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Кулеба опублікував архівний кадр, на якому постав разом з мамою Євгенією. Глава МЗС одягнений у білу сорочку, а його ненька – у вбрання чорного кольору. Євгенія задумливо дивиться вниз, а Дмитро спрямував свій погляд вбік. До того ж чоловік пожартував, що довжина його волосся на фото така ж, як і в його мами. Ця світлина була знята понад 10 років тому.

Понад 10 років тому в мене волосся було не коротшим, ніж у мами. Сьогодні в неї день народження. І я бажаю їй одного – довгого і щасливого життя. Вдячний за все. За підтримку протягом усього життя. Особливо зараз. Люблю і завжди буду поруч,

– ніжно написав Кулеба.



Дмитро Кулеба з мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс

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