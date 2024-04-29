Все чесно, – хореограф Дмитро Коляденко прямо відповів, чи готовий мобілізуватися
Джерело:"Єдині новини"
Відомий український шоумен Дмитро Коляденко чесно зізнався, чи готовий вступити до ЗСУ та піти захищати Україну. Водночас він розповів про роль вистав під час вторгнення.
За словами Дмитра, театр допомагає людям абстрагуватися від війни. Також хореограф розповів про свою місію як артиста.
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Чи готовий Коляденко піти на фронт
Шоумен зазначив, що перебуває на військовому обліку. Якщо Дмитро отримає повістку, то він не буде тікати й піде на фронт.
Я на обліку. Все чесно. Всі знають, що я у Києві. Я тут. Якщо прийде повістка, звісно, я буду там. Це мій обов'язок. Я ж чоловік,
– розповів Коляденко.
До того ж артист наразі працює в театрі та створює нові постановки. Шоумен поділився, що під час вторгнення вистави допомагають людям абстрагуватися від війни та отримати "бальзам на душу".
Зараз я роблю все правильно. Беру участь у виставах. У мене є така місія – допомагати людям зі сцени. Ми, актори, як психологи. Зараз аншлаги по всій Україні, бо вистави дають світло. Мені здається, що це правильно бути мені поки на сцені і тішити глядача України,
– зізнався артист.
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