DJ Tapolskiy, який долучився до "Культурного десанту", виступив під Донецькою стелою

Анатолій Тапольський, більш відомий як DJ Tapolskiy, приєднався до підрозділу "Культурний десант". У рамках цієї ініціативи він зіграв діджейський сет поблизу знакової стели "Донецька область".

До цього DJ Tapolskiy протягом двох років служив у Збройних Силах України, з яких останні шість місяців провів на передовій в районі Авдіївки. Тепер музикант прийняв рішення застосувати свій талант для підтримки армії іншим способом.

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Анатолій Тапольський та "Культурний десант" вирішили зробити декілька благодійних стрімів у знакових місцях для України. Стела Донецької області стала першою у цьому списку.

Для мене це дуже символічне місце. Коли ти їдеш на Донбас, це перше, що ти бачиш. У мене зазвичай багато почуттів, коли я її бачу, і я вирішив пограти тут музику. Я сподіваюсь, що це доречно і це має сенс,

– поділився діджей.

Він додав, що головна мета – збір коштів для захисників.

Є дуже багато крутих підрозділів, але у них дуже мало засобів для ураження,

– пояснив військовий.

Наразі він відкрив збір на FPV-дрони для 48 ОШБ, який воює на Донеччині.

DJ Tapolskiy зіграв сет під Донецькою стелою: дивіться відео онлайн

Що таке "Культурний десант" Це ініціатива, яка об'єднує військових митців, що прагнуть підвищити морально-психологічний стан армії через культуру та мистецтво. До цього об'єднання вже долучилися такі відомі митці, як Олександр Чемеров, Олександр Ярмак, Павло Вишебаба та інші.

Зауважимо, нещодавно учасники гурту "Жадан і Собаки" оголосили про своє рішення вступити до лав Сил Оборони. Сергій Жадан, Євген Турчинов та Олександр Меренчук приєдналися до 13-ї окремої бригади Національної гвардії України "Хартія".