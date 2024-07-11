До этого DJ Tapolskiy в течение двух лет служил в Вооруженных Силах Украины, из которых последние шесть месяцев провел на передовой в районе Авдеевки. Теперь музыкант принял решение применить свой талант для поддержки армии другим способом. Не пропустите Известный танцовщик Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева впервые стали родителями Анатолий Тапольский и "Культурный десант" решили сделать несколько благотворительных стримов в знаковых местах для Украины. Стела Донецкой области стала первой в этом списке. Для меня это очень символическое место. Когда ты едешь на Донбасс, это первое, что ты видишь. У меня обычно много чувств, когда я ее вижу, и я решил поиграть здесь музыку. Я надеюсь, что это уместно и это имеет смысл, – поделился диджей. Он добавил, что главная цель – сбор средств для защитников. Есть очень много крутых подразделений, но у них очень мало средств для поражения, – объяснил военный. Сейчас он открыл сбор на FPV-дроны для 48 ОШБ, который воюет в Донецкой области. DJ Tapolskiy сыграл сет под Донецкой стелой: смотрите видео онлайн Что такое "Культурный десант" Это инициатива, которая объединяет военных артистов, стремящихся повысить морально-психологическое состояние армии через культуру и искусство. К этому объединению уже присоединились такие известные люди, как Александр Чемеров, Александр Ярмак, Павел Вышебаба и другие. Отметим, недавно участники группы "Жадан и Собаки" объявили о своем решении вступить в ряды Сил Обороны. Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук присоединились к 13-й отдельной бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия".