У Європі: Потап розкрив, в яке нове місто приїхав заради роботи над музикою

Продюсер Потап протягом тривалого часу перебуває за кордоном. Він вважає, що принесе більше користі Україні, допомагаючи з інших країн.

Останнім часом репер багато подорожує. Так, нещодавно артист був у Франції, а згодом висловився про Париж.

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У своїх соцмережах Потап заявив, що перебуває в Іспанії. Чоловік займається створенням музики, про яку, на його думку, говоритиме весь світ. Артист опублікував фото зі студії звукозапису у Барселоні. Він постав у чорній футболці, кепці та білих шортах.

Студія в Барселоні. Ми готуємо світові речі просто тут,

– поділився продюсер.

Зазначимо, співак активно розповідає прихильникам про свої подорожі за кордоном. Так, взимку 2024 року він разом з Настею Каменських поїхав у Колумбію через співпрацю з іноземними артистами й продюсерами. Згодом чоловік відвідав Париж і Мадрид, де теж займався музикою.

Нагадаємо, Потап перебував також у Болгарії. Там він займався зніманнями двох кліпів та працював над розробкою ще трьох відеоробіт.