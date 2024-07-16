В последнее время рэпер много путешествует. Так, недавно артист был во Франции, а впоследствии высказался о Париже.

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В своих соцсетях Потап заявил, что находится в Испании. Мужчина занимается созданием музыки, о которой, по его мнению, будет говорить весь мир. Артист опубликовал фото со студии звукозаписи в Барселоне. Он предстал в черной футболке, кепке и белых шортах.

Студия в Барселоне. Мы готовим мировые вещи прямо здесь,

– поделился продюсер.

Отметим, певец активно рассказывает поклонникам о своих путешествиях за рубежом. Так, зимой 2024 года он вместе с Настей Каменских поехал в Колумбию из-за сотрудничества с иностранными артистами и продюсерами. Впоследствии мужчина посетил Париж и Мадрид, где тоже занимался музыкой.

Напомним, Потап находился также в Болгарии. Там он занимался съемками двух клипов и работал над разработкой еще трех видеоработ.