Артист проніс його через селище Сен-Дені перед церемонією відкриття Паризьких ігор. До нього приєднався й український чемпіон зі стрибків з жердиною Сергій Бубка.

Не пропустіть Олімпійські ігри-2024: відомо ім'я українського артиста, який виступить у Парижі

Snoop Dogg постав у білому спортивному костюмі та кросівках золотого кольору. На останньому етапі естафети перед відкриттям Олімпійських ігор-2024, він почесно виконав свою роль. Артиста супроводжували гучні овації публіки, яка була рада побачити зірку під час процесу передачі вогню.

За словами виконавця, можливість винести вогонь на Олімпіаді-2024 – для нього справжня честь.

Це багато говорить про Францію, яка дозволила мені винести вогонь. Це для мене честь і те, що я справді поважаю. Я б ніколи не мріяв про щось подібне. Я буду поводитися якнайкраще. Я збираюся проявити найкращу спортивну форму. Я зможу дихати повільно, швидко йти й тримати факел з усмішкою на обличчі, тому що я розумію, наскільки це престижна подія,

– поділився Snoop Dogg.

Окрім цього, на репера чекає не менш важлива місія – коментування турніру для американського телеканалу.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2024 стартують 26 липня і триватимуть до 11 серпня. Майже 11 тисяч спортсменів змагатиметься протягом цього періоду. На турнірі Україну представлятимуть 140 спортсменів, які візьмуть участь у 23-х видах спорту. Серед них буде і футбол, а виступ нашої країни в чоловічому олімпійському турнірі стане дебютним в історії.