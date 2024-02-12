Колишня наречена Романа Гринкевича Соня Морозюк раніше намагалася сховати своє майно. Тепер її нерухомість можуть арештувати – це питання ініціювало ДБР.
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ДБР може заарештувати нерухомість Соні Морозюк
Ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника,
– повідомили у Державному бюро розслідувань.
Наразі арешт накладено на транспортні засоби та нерухомість сім'ї Ігоря Гринкевича – самого львівського бізнесмена та членів його родини: дружини, тещі, сина, а також двох співучасників.
ДБР продовжує документувати всі незаконні дії, які вчинила злочинна організація. Кваліфікація цих дій залишається незмінною – це шахрайство з метою заволодіння чужим майном, обман та зловживання довірою під час воєнного стану.
Соня Морозюк причетна до корупційного скандалу
- Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали наприкінці грудня та повідомили про підозру. Його сина Романа Гринкевича через кілька днів пошуку затримали в Одесі 22 січня. Не тільки вони, а ціла злочинна організація поставляла ЗСУ продукцію неналежної якості та завдала збитків держбюджету країни приблизно на мільярд гривень.
- Соня Морозюк, бувши нареченою Романа Гринкевича, заявляла, що отримала від чоловіка тільки дві прикраси. Все решта – це начебто її майно.
- Під час розслідування майна Гринкевичів знайшли 17 квартир, дві з яких – Соні Морозюк. За словами самої художниці, вона справді має цю нерухомість, яку їй допоміг придбати батько. Також у Морозюк є нежитлове приміщення за 4,6 мільйона гривень. Усі докази того, що все це куплено законно, вона обіцяла надати.
- Після розслідування Соня Морозюк заявила, що більше не є нареченою Романа Гринкевича.