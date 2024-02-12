Колишня наречена Романа Гринкевича Соня Морозюк раніше намагалася сховати своє майно. Тепер її нерухомість можуть арештувати – це питання ініціювало ДБР.

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ДБР може заарештувати нерухомість Соні Морозюк

Ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника,

– повідомили у Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, Соня Морозюк оформила позику у своєї мами у розмірі 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж може коштувати її квартира на Новопечерських Липках. Так вона наклала обтяження на свою нерухомість. За поясненнями адвокатів, майно не можуть арештувати або забрати, якщо людина сплачує іпотеку.

Наразі арешт накладено на транспортні засоби та нерухомість сім'ї Ігоря Гринкевича – самого львівського бізнесмена та членів його родини: дружини, тещі, сина, а також двох співучасників.

ДБР продовжує документувати всі незаконні дії, які вчинила злочинна організація. Кваліфікація цих дій залишається незмінною – це шахрайство з метою заволодіння чужим майном, обман та зловживання довірою під час воєнного стану.

Соня Морозюк причетна до корупційного скандалу