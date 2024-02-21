Українська блогерка Даша Квіткова не соромиться влаштовувати інтимні фотозйомки. Чергову серію відвертих фото вона опублікувала на особистій сторінці.
До слова Лікар дав настанову, – Даша Квіткова показалася в сльозах і розповіла причину
Відверті фото Даші Квіткової
Інфлюенсерка позувала перед камерою у переодягальні біля вішаків. Вона оголилась до самих трусиків та позувала перед камерою топлес.
Квіткова прикривала інтимні зони руками, а її стрункі ноги затулив вішак зі штанами. Даша багато працює над своєю фігурою, тому часто хвалиться нею в мережі.
Спокусливий образ Даші Квіткової доповнювала вишукана зачіска з ефектом мокрого волосся. Також вона зробила вечірній макіяж та завершила аутфіт срібними сережками.
Бог – це жінка,
– підписала знімки блогерка.
Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової
Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової
Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової
Шанувальники та друзі засипали блогерку компліментами. Еротичні світлини зібрали безліч вподобань і коментарів.
- "Красиві, жіночні фото";
- "Це по-жіночому дуже потужно";
- "Неймовірно красиво. Дашо, яка ви молодець!";
- "Королева";
- "Несіть вогнегасник, тут пожежа".
Останні гарячі образи зірок
- Даша Астаф'єва позувала у супервідвертій чорній сукні з глибоким декольте. Артистка постала без бюстгальтера та зі стильною зачіскою.
- Дівчина Володимира Остапчука похвалилась своєю фігурою, зробивши знімок топлес. Вона також розсекретила параметри – її вага – 54 кілограми, а зріст – 168 сантиметрів