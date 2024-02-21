Українська блогерка Даша Квіткова не соромиться влаштовувати інтимні фотозйомки. Чергову серію відвертих фото вона опублікувала на особистій сторінці.

До слова Лікар дав настанову, – Даша Квіткова показалася в сльозах і розповіла причину

Відверті фото Даші Квіткової

Інфлюенсерка позувала перед камерою у переодягальні біля вішаків. Вона оголилась до самих трусиків та позувала перед камерою топлес.

Квіткова прикривала інтимні зони руками, а її стрункі ноги затулив вішак зі штанами. Даша багато працює над своєю фігурою, тому часто хвалиться нею в мережі.

Спокусливий образ Даші Квіткової доповнювала вишукана зачіска з ефектом мокрого волосся. Також вона зробила вечірній макіяж та завершила аутфіт срібними сережками.

Бог – це жінка,

– підписала знімки блогерка.



Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової



Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової



Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Шанувальники та друзі засипали блогерку компліментами. Еротичні світлини зібрали безліч вподобань і коментарів.

"Красиві, жіночні фото";

"Це по-жіночому дуже потужно";

"Неймовірно красиво. Дашо, яка ви молодець!";

"Королева";

"Несіть вогнегасник, тут пожежа".

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