Дівчина шоумена Катерина Полтавська поспілкувалась з підписниками в інстаграм-сторіз. Там її запитали про вагу та зріст.

До слова Ср*ть абсолютно все, – дівчина Остапчука різко відповіла тим, хто захейтив Могилевську

Кохана Остапчука назвала параметри

23-річна Катерина не стала приховувати свої параметри. Тому розсекретила, що її вага – 54 кілограми, а зріст – 168 сантиметрів.

Також дівчина Володимира Остапчука похвалилась фігурою. Вона опублікувала відвертий знімок, де позувала топлес. Це фото Катерина зробила у дзеркалі, прикривши телефоном обличчя.



Катерина Полтавська / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, що окрім блогу в соцмережах, Катерина Полтавська відкриває власний бізнес. Вона створює студію масажів та лазерної епіляції.

Стосунки Остапчука з коханою

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська познайомилися в соцмережах. Їхні стосунки розпочалися 4 жовтня 2022 – у той самий день шоумен розлучився з колишньою дружиною.

У пресі Володимира й Катерину часто називають подружжям, але ця інформація точно невідома. Справді, 22 лютого пара виклала фото з сервісу "Готово", де можна оформити шлюб за добу.

Чутки про одруження нещодавно підігрів і сам Володимир Остапчук. Він зізнався, що у 2023 році найкращим днем було 22 лютого. Але з чим пов'язана ця дата, ведучий не уточнив.