Даша Квіткова зізналася, що їй доведеться попрощатися з котиком Каспером. У її сина Лева виявили алергію, тому довелося швидко ухвалювати рішення.

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Даша Квіткова показалася в сльозах

Блогерка зізналася, що проплакала усі вихідні, адже дуже любить чотирилапого улюбленця. Однак іншого рішення вона не знайшла.

На вихідних виплакала все, що можливо, бо дуже люблю Каспера. Але алергія така річ, що треба було швидко приймати рішення. Люблю цих двох разом. Лікар дав настанову, тому зараз Каспер перебуває на перетримці в клініці, поки я йому шукаю хороші руки,

– розповіла Даша Квіткова.



Даша Квіткова про кота / Фото з інстаграм-сторіз

Інфлюенсерка попросила шанувальників не писати їй з приводу Каспера. Вона віддасть його тільки друзям, оскільки боїться передавати улюбленця незнайомцям.



Даша Квіткова про кота / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше Даша Квіткова розповідала, що вночі її син Лев задихався, сильно кашляв і лихоманив. Можливо, ці симптоми виникли саме через алергію.

Що відомо про чотирилапого улюбленця Квіткової

Даша Квіткова та Нікіта Добринін стали власниками пухнастика на початку 2020 року. У них ставались суперечки з цього приводу, адже Нікіта більше хотів завести собаку.

Утім одного дня Добринін таки придбав кота – породи шотландський висловухий. Його назвали Каспером. Після розлучення улюбленець залишився у Даші Квіткової.