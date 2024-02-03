Даша Астаф'єва опублікувала на особистій сторінці дуже відверті знімки з фотосесії. Її образ вразив шанувальників.

До слова Кохана Остапчука розсекретила свої параметри та показала відверте фото топлес

Надвідвертий образ Даші Астаф'євої

Артистка позувала перед камерою у чорній обтислій сукні довжини міді. Вбрання мало суперглибоке декольте, що оголювало тіло зірки аж до талії. Даша Астаф'єва постала без бюстгальтера, що зробило її образ ще більш еротичним.

Співачка зібрала волосся у високий хвіст та зробила вечірній макіяж з чорними стрілками.



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Цікаво, що раніше Даша Астаф'єва зізналась, що не готова виступати з концертами. "Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: "Авокадо"", – казала зірка.

Даша Астаф'єва розповіла про токсичні стосунки

В описі до цих кадрів Даша Астаф'єва розповіла про невдалі та токсичні стосунки. Вона зізналась, що може поділитися власним досвідом: як жити з чоловіком, який себе не поважає. Спершу артистці доводилося самій тягнути на собі стосунки. Але її боротьба була неоцінена.

Він бачить, що ти сильніша, спритніша, добріша, що ти маєш ресурс на двох, і починає ненавидіти себе сильніше за слабкість, а тебе – лупити макогоном за силу. Йому хочеться, аби ти спустилася до його рівня й не демонструвала альтернативну поведінку. Виходить замкнене коло: чим більше ти докладаєш зусиль до стосунків, тим гіршими вони стають,

– поділилася співачка.

Артистка додала, що іноді ти віриш своєму кривднику та прислухаєшся до його образ. Та Даша підкреслила, що в цей момент важливо звернутися за допомогою.

"Стосунки у всіх різні. Але коли тобі здається, що ти нещаслива у своїх, зазвичай тобі не здається. Хочу, аби кожна сильна дівчинка це почула", – підсумувала Астаф'єва.