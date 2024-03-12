Даша Квіткова потрапила до лікарні з 2-річним сином

Блогерка Даша Квіткова поділилася кадрами з лікарні. З'ясувалося, що захворів її 2-річний син Лев.

Їх госпіталізували ще на вихідних. Водночас малюк, за словами інфлюенсерки, почувається добре. Втім, вони поки залишаються в лікарні.

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Що сталося з Дашею Квітковою та її сином

На вихідних блогерка разом з Левом лягли до лікарні. Водночас Даша вирішила не розголошувати причину госпіталізації. Вона лише показала, як проводить час з сином у медзакладі. Насправді Лев був дуже активний. Він бігав, грався та обіймався з мамою. Попри це знаменитість з сином поки не виписали з лікарні.

Левчику вже краще, але ми ще не вдома,

– розповіла Квіткова.

Як часто хворіє син Даші Квіткової