Даша Квіткова потрапила до лікарні з 2-річним сином

12 березня 2024, 09:15
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Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова поділилася кадрами з лікарні. З'ясувалося, що захворів її 2-річний син Лев.

Їх госпіталізували ще на вихідних. Водночас малюк, за словами інфлюенсерки, почувається добре. Втім, вони поки залишаються в лікарні. 

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Що сталося з Дашею Квітковою та її сином 

На вихідних блогерка разом з Левом лягли до лікарні. Водночас Даша вирішила не розголошувати причину госпіталізації. Вона лише показала, як проводить час з сином у медзакладі. Насправді Лев був дуже активний. Він бігав, грався та обіймався з мамою. Попри це знаменитість з сином поки не виписали з лікарні.

Левчику вже краще, але ми ще не вдома,
– розповіла Квіткова.

Як часто хворіє син Даші Квіткової

  • Насправді останнім часом малюк доволі нерідко погано себе почуває. Так, наприкінці січня блогерка розповідала, що в Лева був кашель і температура. Крім того, хлопчик задихався просто посеред ночі.
  • Після цього Даша повідомила, що у її сина виявили алергію. Відтак їй довелося розлучитися зі своїм улюбленим котом Каспером. 
  • Влітку 2023 року син інфлюенсерки також лежав в лікарні з односторонньою пневмонією. 
Автор: Софія Хомишин