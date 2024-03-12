Їх госпіталізували ще на вихідних. Водночас малюк, за словами інфлюенсерки, почувається добре. Втім, вони поки залишаються в лікарні.
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Що сталося з Дашею Квітковою та її сином
На вихідних блогерка разом з Левом лягли до лікарні. Водночас Даша вирішила не розголошувати причину госпіталізації. Вона лише показала, як проводить час з сином у медзакладі. Насправді Лев був дуже активний. Він бігав, грався та обіймався з мамою. Попри це знаменитість з сином поки не виписали з лікарні.
Левчику вже краще, але ми ще не вдома,
– розповіла Квіткова.
Даша Квіткова з сином потрапили до лікарні / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Як часто хворіє син Даші Квіткової
- Насправді останнім часом малюк доволі нерідко погано себе почуває. Так, наприкінці січня блогерка розповідала, що в Лева був кашель і температура. Крім того, хлопчик задихався просто посеред ночі.
- Після цього Даша повідомила, що у її сина виявили алергію. Відтак їй довелося розлучитися зі своїм улюбленим котом Каспером.
- Влітку 2023 року син інфлюенсерки також лежав в лікарні з односторонньою пневмонією.