Их госпитализировали еще на выходных. В то же время малыш, по словам инфлюенсера, чувствует себя хорошо, однако они пока остаются в больнице.
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Что произошло с Дашей Квитковой и сыном
На выходных блогер вместе со Львом легли в больницу. В то же время Даша решила не разглашать причину госпитализации. Она лишь показала, как проводит время с сыном в медучреждении. На самом деле Лев был очень активен. Он бегал, играл и обнимался с мамой. Несмотря на это знаменитость с сыном пока не выписали из больницы.
Левчику уже лучше, но мы еще не дома,
– рассказала Квиткова.
Даша Квиткова с сыном попали в больницу / Скриншоты из инстаграм-сторис
Как часто болеет сын Даши Квитковой
- На самом деле в последнее время малыш довольно нередко плохо себя чувствует. Так, в конце января блогер рассказывала, что у Льва был кашель и температура. Кроме того, мальчик задыхался прямо посреди ночи.
- После этого Даша сообщила, что у ее сына обнаружили аллергию. Поэтому ей пришлось расстаться со своим любимым котом Каспером.
- Летом 2023 года сын инфлюенсера также лежал в больнице с односторонней пневмонией.