Водночас зазначила, що історично важлива перемога стрічки на знаменитій кінопремії розчулила її до сліз. Співачка пригадала рідну людину, яку втратила в Маріуполі через російсько-українську війну.
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Як Могилевська відреагувала на Оскар для "20 днів у Маріуполі"
Артистка розповіла, що в дитинстві їздила до Маріуполя та показала архівне сімейне фото. Вона зазначила, що її дядько мешкав у місті до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року вона на півтора місяця втратила з ним зв'язок. Згодом з'ясувалося, що у будинок чоловіка влучили два снаряди. Сусідам знадобилося два тижні, щоб витягнути дядька знаменитості з-під завалів і поховати його у дворі будинку.
Я маю особисту гордість за цей Оскар. Але нічого крім сліз і болю. Нас не захистили, хоча могли… Я не знаю, чи змінить цей Оскар ставлення і свідомість. Вічна пам'ять всім загиблим у Маріуполі,
– наголосила виконавиця.
Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"
- Стрічку створили український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко, які залишились єдиними журналістами в місті після початку повномасштабного вторгнення.
- Прибувши до Маріуполя 24 лютого 2022 року, режисери задокументували руйнування та втрати, яких зазнали мешканці міста через російських окупантів.
- Мстислав, Євген та Василиса змогли виїхати з Маріуполя лише 15 березня 2022 року після відкриття гуманітарного коридору.
- Днями "20 днів у Маріуполі" отримав премію Оскар у номінації "Найкращий документальний фільм". Крім того, він був нагороджений престижною премією BAFTA.
- Водночас команду, яка працювала над створенням стрічки, відзначили Пулітцерівською та Шевченківською преміями.