Водночас зазначила, що історично важлива перемога стрічки на знаменитій кінопремії розчулила її до сліз. Співачка пригадала рідну людину, яку втратила в Маріуполі через російсько-українську війну.

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Як Могилевська відреагувала на Оскар для "20 днів у Маріуполі"

Артистка розповіла, що в дитинстві їздила до Маріуполя та показала архівне сімейне фото. Вона зазначила, що її дядько мешкав у місті до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року вона на півтора місяця втратила з ним зв'язок. Згодом з'ясувалося, що у будинок чоловіка влучили два снаряди. Сусідам знадобилося два тижні, щоб витягнути дядька знаменитості з-під завалів і поховати його у дворі будинку.

Я маю особисту гордість за цей Оскар. Але нічого крім сліз і болю. Нас не захистили, хоча могли… Я не знаю, чи змінить цей Оскар ставлення і свідомість. Вічна пам'ять всім загиблим у Маріуполі,

– наголосила виконавиця.

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"