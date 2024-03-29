Вона вирішила не стримувати своїх емоцій. Відтак, відповідь знаменитості вийшла доволі різкою. Даша навіть заблокувала інфлюенсера, який розповсюдив інформацію.
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Як Даша Астаф'єва відреагувала на плітки про її заміжжя
На сайті блогера-пліткаря Богдана Беспалова днями вийшов матеріал про те, що виконавиця зараз щаслива в офіційному шлюбі з хлопцем з заможної родини, який на 10 років молодший за неї.
Він обожнює свою дружину і дуже піклується. Вони як лід і полум'я, але гармонійно доповнюють одне одного,
– написало видання.
Водночас розповсюдження таких чуток не сподобалося самій артистці.
Що відомо про стосунки Даші Астаф'євої
- Про нові стосунки зірка розповіла у квітні 2022 року.
- Виявляється, що пара познайомилася вже під час повномасштабного вторгнення в спортзалі.
Мені почали тренери казати: "На тебе дивиться один хлопець, він такий класний". Я кажу: "Він як з Верховної Ради". І тут він мені пише в інстаграм: "Доброго вечора. Може, кудись сходимо?". Я відповідаю: "І куди ми сходимо?", а він каже: "На тверк". І я розумію, що це перша людина, яка мене так креативно запрошує. Я сходила і ніколи про цей тверк не пошкодую,
– розповідала артистка.
- Даша підкреслила, що коханий завжди підтримує її у всіх починаннях, включаючи запуск додатка з українськими книгами.
- До того ж відомо, що він працює в ІТ-індустрії.