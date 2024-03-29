Вона вирішила не стримувати своїх емоцій. Відтак, відповідь знаменитості вийшла доволі різкою. Даша навіть заблокувала інфлюенсера, який розповсюдив інформацію.

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Як Даша Астаф'єва відреагувала на плітки про її заміжжя

На сайті блогера-пліткаря Богдана Беспалова днями вийшов матеріал про те, що виконавиця зараз щаслива в офіційному шлюбі з хлопцем з заможної родини, який на 10 років молодший за неї.

Він обожнює свою дружину і дуже піклується. Вони як лід і полум'я, але гармонійно доповнюють одне одного,

– написало видання.

Водночас розповсюдження таких чуток не сподобалося самій артистці.

Для довідки! Беспалов називає свою аудиторію та людей, які надають йому інформацію про знаменитостей, "кошенятами".

Що відомо про стосунки Даші Астаф'євої

Про нові стосунки зірка розповіла у квітні 2022 року.

Виявляється, що пара познайомилася вже під час повномасштабного вторгнення в спортзалі.

Мені почали тренери казати: "На тебе дивиться один хлопець, він такий класний". Я кажу: "Він як з Верховної Ради". І тут він мені пише в інстаграм: "Доброго вечора. Може, кудись сходимо?". Я відповідаю: "І куди ми сходимо?", а він каже: "На тверк". І я розумію, що це перша людина, яка мене так креативно запрошує. Я сходила і ніколи про цей тверк не пошкодую,

– розповідала артистка.